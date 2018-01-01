На Львівщині чоловіку вибухом петарди відірвало пальці
- Сьогодні, 02:29
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Загалом в Україні в новорічну ніч через необережне поводження з піротехнікою травмувалися троє осіб
У Самборі (Львівська область) 37-річний місцевий житель залишився без двох пальців на руці через необережне поводження з петардою.
Про це повідомляє ГУ НП у Львівській області.
Чоловік святкував Новий рік у своїй квартирі та вийшов на балкон, аби вистрелити з петарди, проте вона вибухнула у нього в руці.
– Постраждалого госпіталізували в хірургічне відділення з діагнозом: повне травматичне відчленування другого та третього пальців лівої кисті на рівні п’яти кісток, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановлюють обставини події та місце, де чоловік придбав піротехнічний виріб.
Загалом в Україні в новорічну ніч через необережне поводження з піротехнікою травмувалися троє осіб, двоє з яких – діти.
Нагадаємо, в Івано-Франківську під час відкриття новорічної ялинки на площі Вічевий майдан святковим феєрверком травмовано 17-річну дівчину.