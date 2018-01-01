На Львівщині чоловіку вибухом петарди відірвало пальці

Загалом в Україні в новорічну ніч через необережне поводження з піротехнікою травмувалися троє осіб

У Самборі (Львівська область) 37-річний місцевий житель залишився без двох пальців на руці через необережне поводження з петардою. Про це повідомляє ГУ НП у Львівській області. Чоловік святкував Новий рік у своїй квартирі та вийшов на балкон, аби вистрелити з петарди, проте вона вибухнула у нього в руці. – Постраждалого



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Загалом в Україні в новорічну ніч через необережне поводження з піротехнікою травмувалися троє осіб

У Самборі (Львівська область) 37-річний місцевий житель залишився без двох пальців на руці через необережне поводження з петардою.

Про це повідомляє ГУ НП у Львівській області.

Чоловік святкував Новий рік у своїй квартирі та вийшов на балкон, аби вистрелити з петарди, проте вона вибухнула у нього в руці.

– Постраждалого госпіталізували в хірургічне відділення з діагнозом: повне травматичне відчленування другого та третього пальців лівої кисті на рівні п’яти кісток, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини події та місце, де чоловік придбав піротехнічний виріб.

Загалом в Україні в новорічну ніч через необережне поводження з піротехнікою травмувалися троє осіб, двоє з яких – діти.

Нагадаємо, в Івано-Франківську під час відкриття новорічної ялинки на площі Вічевий майдан святковим феєрверком травмовано 17-річну дівчину.