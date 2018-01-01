На Львівщині екс-працівник банку привласнив $100 тисяч

Співробітник банку не сформував документ з юридичного оформлення рахунку і таким чином привласнив кошти

На Львівщині колишньому співробітнику банку, який привласнив 100 тисяч доларів клієнта, повідомили про підозру. Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. Про підозру повідомили співробітники Франківського відділу поліції під керівництвом прокуратури. Зазначається, що скориставшись службовим становищем, співробітник банку