На Львівщині екс-працівник банку привласнив $100 тисяч
- Вчора, 23:30
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Співробітник банку не сформував документ з юридичного оформлення рахунку і таким чином привласнив кошти
На Львівщині колишньому співробітнику банку, який привласнив 100 тисяч доларів клієнта, повідомили про підозру.
Про це повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.
Про підозру повідомили співробітники Франківського відділу поліції під керівництвом прокуратури.
Зазначається, що скориставшись службовим становищем, співробітник банку не сформував документ з юридичного оформлення рахунку і таким чином привласнив кошти.
Щоб приховати злочин, підозрюваний видав клієнту неправдиві офіційні документи, які нібито підтверджували зарахування коштів на рахунок.
Такі дії кваліфікували за ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років ув’язнення, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, а також конфіскація майна.