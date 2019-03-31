На Львівщині голові ДВК світить до 7 років за штамп «вибув» у бюлетенях



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Голова однієї з дільничних виборчих комісій «помилково зіпсувала 180 бюлетенів для голосування

На Львівщині голова дільничної виборчої комісії зіпсувала 180 бюлетенів, поставивши штамп «вибув» навпроти прізвища одного з кандидатів на посаду президента України.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

«У Кам’янко-Бузький відділ поліції 29 березня надійшло повідомлення від голови однієї з окружних виборчих комісій про те, що голова однієї з дільничних виборчих комісій «помилково зіпсувала 180 бюлетенів для голосування, поставивши штамп «вибув» навпроти прізвища одного з кандидатів на посаду президента України, оскільки вважала, що він знявся з виборів», - повідомили в поліції.

Там попередньо встановили, що 28 березня голова дільничної виборчої комісії почула від невідомої особи, що один з кандидатів нібито вибув з виборчих перегонів та проштампувала 180 виборчих бюлетенів відповідним штампом.

Виявивши помилку, 29 березня жінка сама повідомила про подію в окружну виборчу комісію.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.158 (надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів, документів референдуму, підсумків голосування або відомостей Державного реєстру виборців) КК України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Зазначається, що правоохоронці вилучили речові докази, проводиться досудове розслідування.

Раніше помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що жителям тимчасово окупованого Криму, які їхатимуть на підконтрольну територію України для голосування на виборах, не варто повідомляти про мету своєї поїздки на адмінмежі.