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    Події в Україні

    У Дніпрі в багатоповерхівці обірвався ліфт з людьми

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    <p>Ліфт почав падати, коли опинився на рівні третього поверху</p> - У Дніпрі в багатоповерхівці обірвався ліфт з людьми

    Ліфт почав падати, коли опинився на рівні третього поверху

    Фото: Валерій Кравченко, Facebook

    За попередньою інформацією, ліфт був капітально відремонтований в минулому році

    В одній з багатоповерхівок Дніпра обірвався ліфт з людьми всередині. Про це у Facebook повідомив Валерій Кравченко.

    Чоловік був усередині ліфта, він стверджує, що підйомник почав падати, коли опинився на рівні третього поверху. За його інформацією спрацював захист, який не дав впасти кабіні в шахту ліфта. 

    «Відчув невелике падіння в ліфті, з третього поверху. Добре, спрацював захист і клини зупинили кабіну. Жорсткий удар, але все нормально», - написав Кравченко.

    Чоловік стверджує, що після падіння панель зв'язку з диспетчером зовсім перестала працювати, за допомогою телефону він подзвонив у поліцію. Також за інформацією чоловіка сам ліфт був капітально відремонтований в минулому році.

    До слова, у Дніпрі знайшли викрадений у Норвегії електромобіль Tesla.

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