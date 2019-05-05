У Дніпрі в багатоповерхівці обірвався ліфт з людьми



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Ліфт почав падати, коли опинився на рівні третього поверху Фото: Валерій Кравченко, Facebook

За попередньою інформацією, ліфт був капітально відремонтований в минулому році

В одній з багатоповерхівок Дніпра обірвався ліфт з людьми всередині. Про це у Facebook повідомив Валерій Кравченко.

Чоловік був усередині ліфта, він стверджує, що підйомник почав падати, коли опинився на рівні третього поверху. За його інформацією спрацював захист, який не дав впасти кабіні в шахту ліфта.

«Відчув невелике падіння в ліфті, з третього поверху. Добре, спрацював захист і клини зупинили кабіну. Жорсткий удар, але все нормально», - написав Кравченко.

Чоловік стверджує, що після падіння панель зв'язку з диспетчером зовсім перестала працювати, за допомогою телефону він подзвонив у поліцію. Також за інформацією чоловіка сам ліфт був капітально відремонтований в минулому році.

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