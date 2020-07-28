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    На Львівщині пасажирський автобус злетів у кювет

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    ДТП сталася біля села Велика Озимина - На Львівщині пасажирський автобус злетів у кювет
    ДТП сталася біля села Велика Озимина
    Фото: Нацполіція

    Семеро людей постраждали, у тому числі чотирирічна дитина

    У Самбірському районі Львівської області автобус з пасажирами злетів у кювет. В результаті аварії постраждали сім осіб.

    Про це йдеться в повідомленні поліції Львівської області.

    Повідомляється, що ДТП сталася сьогодні у першій половині дня в районі села Велика Озимина. Як встановила поліція, водій маршрутного автобуса Самбір-Дрогобич на повороті не впорався з керуванням і з'їхав у кювет.

    «В результаті ДТП сім пасажирів автобуса, у тому числі 4-річна дитина, звернулися за медичною допомогою. Зараз їх діагнози уточнюються», - йдеться в повідомленні.

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    На Львівщині пасажирський автобус злетів у кювет
    На Львівщині пасажирський автобус злетів у кювет

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, яке спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - обмеження волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на цей же термін.

    Поліцейські встановлюють обставини події.

    ДТП Львівщина водій поліція транспорт
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