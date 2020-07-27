У Києві пройшли практичні тренінги з безпеки дорожнього руху



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Організатори курсу ставлять собі на меті змінити політику безпеки країни

20-22 липня в Києві відбулися практичні тренінги з безпеки дорожнього руху, які провів освітній центр Safety Park. Заняття проходили на автодромі «Чайка» та на території паркінгу гіпермаркету «Ашан» на Почайній.

Лекції пройшли в рамках комплексного курсу #Курс100, на якому 500 українців безкоштовно навчають світових практик та інструментів захисту життя і здоров’я у 15 напрямках безпеки. Цікаво, що серед студентів курсу є представники різного віку та професій: педагоги, школярі, учні ВНЗ, журналісти, держслужбовці, громадські діячі, бізнесмени, медики та інші.

«Я мама, журналістка і громадська діячка, тому знання, які я отримую на курсі, для мене дуже корисні. У кожній лекції є інформація, яка стає інсайтом для мене – і я ділюся нею на сторінках свого онлайн-журналу, бо ці важливі знання необхідно мати кожній людині. А практичні заняття допомагають глибше засвоїти матеріал і закріпити знання!» – розповіла студентка курсу Наталія Рибачик.

Організатори курсу ставлять собі на меті змінити політику безпеки країни, сформувавши клас компетентних людей, які після закінчення курсу наближатимуть стандарти безпеки життя в Україні до рівня європейських країн, поширюючи набуті знання серед населення. Тому після проходження навчання кожен студент зобов'язався навчити мінімум 100 людей одній з тем курсу.

Впродовж трьох днів практичних тренінгів 20-22 липня студенти дізналися від сертифікованих інструкторів та експертів-практиків: що таке екстремальне (extreme driving) та захисне водіння (defensive driving), що треба робити, якщо склалась аварійна ситуація за кермом, і як передбачити та не потрапити у небезпеку на дорозі; яким має бути ефективний захист на мотобайку та як його правильно підібрати; що робити, коли людина є учасником або свідком ДТП; а також, як людині у інвалідній колясці пристосуватися до життя в українських інфраструктурних та культурних реаліях.

Лекторами тренінгів виступили: програмна менеджерка ГО «Група активної реабілітації» Уляна Пчолкіна, директор ГО MotoHelp Дмитро Буренін, директор тренінгової компанії «Центр спеціальної підготовки» Олег Картавий та інструктор-викладач «Центру спеціальної підготовки» Віктор Плотніков, інструктори центру безпечного керування автомобілем «Твоя безпека» – Геннадій Мазепа та Дмитро Павлов, інструктори школи автодрому «Чайка» – Артем Шабазов та Олег Сухоруков, засновник мотошколи The Riders Леонід Каллаш та провідний мототренер школи The Riders Олександр Бобер.

Організатори повідомили, що в рамках #Курс100 освітній центр Safety Park декілька разів на місяць проводить безкоштовні відкриті онлайн-лекції для всіх охочих. Подивитись минулі лекції можна на YouTube-каналі проєкту, а слідкувати за новими – на сторінках у Facebook та Instagram.

Місце для проведення тренінгів надали: автодром «Чайка», гіпермаркет «Ашан» та компанія «Ceetrus Україна».