На Львівщині поліція затримала чоловіка з повною торбою боєприпасів

Чоловік поводився дивно, тому правоохоронці вирішили його перевірити

У одному з сіл Яворівського району правоохоронці затримали чоловіка із мішком «предметів схожих на боєприпаси». Правоохоронці вирішили перевірити торбину, адже чоловік помітно нервував. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Інцидент трапився 5 лютого. Чоловік виявився мешканцем села, йому 62 роки.

«Чоловік поводився підозріло, під час перевірки у мішку, який він мав з собою, поліцейські виявили предмети, схожі на боєприпаси - 4 постріли до гранатометів, гранату РГД-5 та запал до неї, бронебійні патрони та 540 патронів калібру 5,45 мм», - повідомили у поліції.

Боєприпаси відправили на експертизу.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.