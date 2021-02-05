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    На Львівщині поліція затримала чоловіка з повною торбою боєприпасів

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    Боєприпаси відправили на експертизу - На Львівщині поліція затримала чоловіка з повною торбою боєприпасів
    Боєприпаси відправили на експертизу
    Фото: Нацполіція

    Чоловік поводився дивно, тому правоохоронці вирішили його перевірити

    У одному з сіл Яворівського району правоохоронці затримали чоловіка із мішком «предметів схожих на боєприпаси». Правоохоронці вирішили перевірити торбину, адже чоловік помітно нервував. Про це повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

    Інцидент трапився 5 лютого. Чоловік виявився мешканцем села, йому 62 роки.

    «Чоловік поводився підозріло, під час перевірки у мішку, який він мав з собою, поліцейські виявили предмети, схожі на боєприпаси - 4 постріли до гранатометів, гранату РГД-5 та запал до неї, бронебійні патрони та 540 патронів калібру 5,45 мм», - повідомили у поліції.

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    На Львівщині поліція затримала чоловіка з повною торбою боєприпасів
    На Львівщині поліція затримала чоловіка з повною торбою боєприпасів
    На Львівщині поліція затримала чоловіка з повною торбою боєприпасів
    На Львівщині поліція затримала чоловіка з повною торбою боєприпасів

    Боєприпаси відправили на експертизу.

    За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Теги: зброя Львівщина боєприпаси поліція чоловік
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