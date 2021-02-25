На Львівщині СБУ блокувала діяльність «ботоферм», якими керували з Росії

«Ботоферми» розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні для створення панічних настроїв у суспільстві та дискредитації української влади

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували на Львівщині діяльність «ботоферм», які використовувались спецслужбами країни-агресора для розповсюдження деструктивного контенту у нашій державі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники СБУ встановили, що кілька жителів регіону організували роботу так званих «ботоферм». Вони забезпечували технічну можливість віддаленої реєстрації облікових записів на загальнодоступних ресурсах та у соцмережах через російську веб-платформу.

Використовуючи SIM-картки мобільного зв’язку українських і російських операторів, зловмисники створювали анонімні віртуальні акаунти. Через них вони розповсюджували недостовірну інформацію про ситуацію в Україні для створення панічних настроїв у суспільстві та дискредитації української влади.

Також здійснювали псевдозамінування об’єктів інфраструктури регіону.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за адресою розташування телекомунікаційного обладнання.

Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку та майже 900 ідентифікаторів SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Триває досудове слідство.

Заходи із викриття протиправної діяльності здійснювалися спільно із Львівським районним управлінням поліції ГУ НП у Львівській області.