На Львівщині селяни перекрили дорогу через відсутність світла
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Фото: «Вголос»
Протест селян у с. Малі Підліски
Через перекриття дороги утворились величезні затори
У селі Малі Підліски Жовківського району Львівської області в неділю, 12 серпня, місцеві мешканці перекрили дорогу через відсутність електропостачання у їхньому населеному пункті.
Про це повідомляє видання «Вголос».
Зазначається, що на місце події прибула патрульна поліція Львівської області. Люди частково пропускали автомобілі.
«Люди вимагають ввімкнути світло, якого немає від вчора», - пояснили у поліції.
Через перекриття дороги утворились величезні затори.
Нагадаємо, цього тижня в Одесі люди перекрили дорогу через вирубку парку.