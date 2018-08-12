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    На Львівщині селяни перекрили дорогу через відсутність світла

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    Протест селян&nbsp;у с. Малі Підліски&nbsp; - На Львівщині селяни перекрили дорогу через відсутність світла
    Фото: «Вголос»
    Протест селян у с. Малі Підліски 

    Через перекриття дороги утворились величезні затори

    У селі Малі Підліски Жовківського району Львівської області в неділю, 12 серпня, місцеві мешканці перекрили дорогу через відсутність електропостачання у їхньому населеному пункті.

    Про це повідомляє видання «Вголос».

    Зазначається, що на місце події прибула патрульна поліція Львівської області. Люди частково пропускали автомобілі.

    «Люди вимагають ввімкнути світло, якого немає від вчора», - пояснили у поліції.

    Через перекриття дороги утворились величезні затори.

    Нагадаємо, цього тижня в Одесі люди перекрили дорогу через вирубку парку.

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