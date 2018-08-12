На Львівщині селяни перекрили дорогу через відсутність світла



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Фото: «Вголос» Протест селян у с. Малі Підліски

Через перекриття дороги утворились величезні затори

У селі Малі Підліски Жовківського району Львівської області в неділю, 12 серпня, місцеві мешканці перекрили дорогу через відсутність електропостачання у їхньому населеному пункті.

Про це повідомляє видання «Вголос».

Зазначається, що на місце події прибула патрульна поліція Львівської області. Люди частково пропускали автомобілі.

«Люди вимагають ввімкнути світло, якого немає від вчора», - пояснили у поліції.

Через перекриття дороги утворились величезні затори.

Нагадаємо, цього тижня в Одесі люди перекрили дорогу через вирубку парку.