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    Новини

    В Одесі люди перекрили дорогу через вирубку парку

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    Протестувальник в Одесі - В Одесі люди перекрили дорогу через вирубку парку
    Фото: dumskaya.net
    Протестувальник в Одесі

    На декількох вилицях скупчилися великі затори

    Жителі вулиці Гагарінського плато в Одесі перекрили Генуезьку вулицю.

    Вони ходять по пішохідному переходу. Люди протестують проти незаконної вирубки дерев і майбутньої забудови території колишнього будинку прийомів Одеської міськради.

    На Генуезькій і вулиці Посмитного скупчилися великі затори.

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    В Одесі люди перекрили дорогу через вирубку парку
    В Одесі люди перекрили дорогу через вирубку парку
    В Одесі люди перекрили дорогу через вирубку парку
    В Одесі люди перекрили дорогу через вирубку парку
    В Одесі люди перекрили дорогу через вирубку парку
    В Одесі люди перекрили дорогу через вирубку парку
    В Одесі люди перекрили дорогу через вирубку парку
    В Одесі люди перекрили дорогу через вирубку парку
    Фото Олексія Костржицького та Андрія Колісниченка

    Нагадаємо, 4 серпня близько десяти молодих людей з бензопилами протягом півгодини знищили понад двісті дерев, розташованих в парковій зоні, де раніше був будинок прийомів Одеської міськради, а нині володіння ПП «Дофін». Вирубка дерев викликала великий суспільний резонанс в Одесі.

    Забудовник території колишнього Будинку прийомів Одеської міськради висадить нові зелені насадження замість вирубаних ним двох сотень дерев, заявив виконуючий обов’язки директора департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради Віталій Денисов.

    В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, стрімко поширюється масове всихання хвойних лісів, пов’язане зі зміною клімату.

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