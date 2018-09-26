На Львівщині спалахнув бензин, ледве не згоріли двоє людей



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Пожежа сталася в с. Велика Горожана Миколаївського району

У Львівській області внаслідок спалаху парів бензину постраждали два чоловіки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Інцидент стався пізно ввечері 25 вересня в с. Велика Горожана Миколаївського району. Пожежа виникла в приватному господарстві.

«Як з’ясувалось, двоє чоловіків за допомогою бензину проводили роботи з очищення запчастин від бензопили. Через необережне поводження з вогнем (куріння) пари бензину зайнялись», - заявили в ДСНС.

Зазначається, що вогнем повністю знищено одяг на постраждалих.

«Чоловік власниці будинку отримав опіки ІІ ступеня важкості (20% тіла), його колега отримав опіки ІІІ ступеня важкості (50% тіла). Травмованих госпіталізовано в комунальну 8-му міську клінічну лікарню м. Львова», - повідомили в ДСНС.