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    На Львівщині спалахнув бензин, ледве не згоріли двоє людей

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    На Львівщині спалахнув бензин, ледве не згоріли двоє людей

    Пожежа сталася в с. Велика Горожана Миколаївського району

    У Львівській області внаслідок спалаху парів бензину постраждали два чоловіки.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

    Інцидент стався пізно ввечері 25 вересня в с. Велика Горожана Миколаївського району. Пожежа виникла в приватному господарстві.

    «Як з’ясувалось, двоє чоловіків за допомогою бензину проводили роботи з очищення запчастин від бензопили. Через необережне поводження з вогнем (куріння) пари бензину зайнялись», - заявили в ДСНС.

    Зазначається, що вогнем повністю знищено одяг на постраждалих.

    «Чоловік власниці будинку отримав опіки ІІ ступеня важкості (20% тіла), його колега отримав опіки ІІІ ступеня важкості (50% тіла). Травмованих госпіталізовано в комунальну 8-му міську клінічну лікарню м. Львова», - повідомили в ДСНС.

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