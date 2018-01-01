На Львівщині судитимуть організаторів масштабного викрадення нафти

Поліцейські вилучили понад 45 тонн нафтової продукції

На Львівщині до суду направлено справу щодо організаторів масштабного викрадення нафти. Як повідомляє прес-служба Нацполіції, всім фігурантам справи повідомлено про підозру. Організатора та ще трьох його «компаньйонів» було затримано у порядку ст. 208 КПК України. У подальшому судом було обрано міру запобіжного заходу у вигляді



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Місце незаконної врізки у нафтопровід

Поліцейські вилучили понад 45 тонн нафтової продукції

На Львівщині до суду направлено справу щодо організаторів масштабного викрадення нафти.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції, всім фігурантам справи повідомлено про підозру. Організатора та ще трьох його «компаньйонів» було затримано у порядку ст. 208 КПК України. У подальшому судом було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави від 64 тисяч до 128 тисяч гривень.

«Працівники управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області задокументували злочинну групу з восьми мешканців Львівщини, які здійснили незаконну врізку у нафтопровід», - розповіли у поліції.

Правоохоронці встановили організаторів злочинної групи, місце незаконного видобування нафти та місце її зберігання.

Так, оперативниками обласного управління захисту економіки Нацполіції було встановлено замаскований відвід довжиною біля 2,5 км. Прокладено його на глибині півметра до лісопосадки на околиці населеного пункту одного з районів області. Вкопана у землю накопичувальна ємність об’ємом 40 м куб., вже заповнена викраденою нафтою.

У подальшому поліцейські викрили перевалочну базу, на якій зберігалася викрадена нафта.

Для маскування процесу викрадення, зловмисники використовували окремо виведене та замасковане дистанційне керування насосом для перекачування нафти сирцю у вантажний автотранспорт.

Усього поліцейські вилучили понад 45 тонн зазначеної продукції.

Наприкінці червня минулого року працівники підрозділу, слідчі поліції Львівської області, обласної прокуратури затримали зловмисників під час спроби розкрадання чергової партії нафти.

Правоохоронці довели причетність всіх ділків до вчинення інкримінованих їм правопорушень.

Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції у Львівській області усім членам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.3 ст. 292 (Пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів) та ч.5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

На даний час слідство закінчено, а матеріали кримінального провадження щодо учасників організованої групи скеровано до суду.

До слова, нещодавно на Львівщині на хабарі затримали заступника одного з міських голів.