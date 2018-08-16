На Львівщині туристичний автобус потрапив у ДТП
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Відомо, що автобус - іноземної реєстрації. Він прямував із Будапешта
На трасі Київ-Чоп, поблизу села Нагірне Сколівського району Львівської області, вантажівка зіткнулася з туристичним автобусом.
Про це повідомляє видання «Вголос» з посиланням на інформацію речника патрульної поліції Львівської області Мар’яна Шпитака.
Аварія сталась орієнтовно о 8:40 в четвер, 16 серпня.
Відомо, що автобус - іноземної реєстрації. Він прямував із Будапешта.
Про потерпілих не повідомляється. Обставини аварії з’ясовуються.
Нагадаємо, 28 травня у Будапешті двоповерховий туристичний автобус Setra з України потрапив у масштабну ДТП. Автобус на швидкості в'їхав у 3,5-метровий обмежувач висоти.
У результаті зіткнення практично весь другий поверх автобусу, де знаходилося два десятка пасажирів, було знесено. Постраждали 28 людей, серед них 8 – із важкими травмами. Чотирьох травмованих рятувальники діставали з-під уламків.