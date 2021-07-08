На восьмому році війни Київ демонтує знак на честь «дружби» з Москвою

Пам'ятний знак на честь дружби з Москвою встановлено у сквері по вул. Маршала Якубовського, 8

Пам'ятний знак після демонтажу буде знаходитися у Голосіївській РДА

Через чисельні звернення громадян у Києві буде демонтовано пам'ятний знак на честь дружби з Москвою, який встановлено у сквері по вул. Маршала Якубовського, 8. Таке рішення ухвалили 8 липня на пленарному засіданні II сесії Київської міської ради IX скликання. Рішення підтримали 80 депутатів.

Як зазначили у Київській міській раді, пам'ятний знак на честь дружби Києва та Москви знаходиться на балансі комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Голосіївського району Києва.

«З метою забезпечення інтересів громади міста Києва виникла необхідність щодо демонтажу пам'ятного знаку. Адже у результаті тимчасової окупації державою-агресором частини території України та грубого порушення принципів та норм міжнародного права потрібно захищати інтереси держави у всіх сферах діяльності. Держава-агресор загрожує збереженню суверенітету України, всупереч мирним угодам. У результаті пам'ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс і визивають значний суспільний резонанс», – наголосили у Київській міській раді.

Як додав заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, пам'ятний знак після демонтажу буде знаходитися у Голосіївській районній у місті Києві державній адміністрації допоки буде створено музей тоталітаризму.

Як повідомлялося, фракції ОПЗЖ і «Слуга народу» у Київраді виступили проти демонтажу пам’ятного знаку на честь дружби Києва та Москви.

Нагадаємо також, що Український інститут національної пам'яті склав список з 26 об'єктів Києва, які ще треба декомунізувати. У ньому значаться: герб СРСР на щиті скульптури Батьківщина-мати, кінний пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка, скульптури робітників під Аркою дружби народів і бюст Леніна на станції метро «Театральна».

Зокрема, питання про демонтаж герба СРСР зі щита скульптури Батьківщина-мати обговорюється з 2015 року, але поки залишається на рівні обговорень.

Також монумент під Аркою дружби народів у вигляді скульптурної композиції двох робочих з гербом СРСР викликає подив у киян і громадських активістів. Він не відповідає історичній дійсності і є частиною радянської ідеології. Але коли його демонтують, поки що невідомо.