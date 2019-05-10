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    На Львівщині юнака вдарило струмом на даху вантажного поїзда

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    На Львівщині юнака вдарило струмом на даху вантажного поїзда

    Рятувальники за допомогою нош та висувної драбини зняли з даху вагона хлопця та передали медикам

    У Львівській області хлопця 2001 року народження вдарило струмом, коли він перебував на даху цистерни вантажного потяга.

    Про це повідомляє прес-служба Державної служба України з надзвичайних ситуацій.

    Інцидент стався в середу, 8 травня, в сел. Шкло Яворівського району поблизу однойменної залізничної станції.

    Як з'ясувалося, потерпілий був уражений високовольтним струмом і перебував на цистерні вантажного потяга.

    «Рятувальники за допомогою нош та висувної драбини зняли з даху вагона хлопця та передали медикам. Потерпілого госпіталізували до Комунальної 8-ї міської клінічної лікарні в стані середнього ступеня важкості», - розповіли в ДержНС.

    Обставини і причини події встановлюються.

    Львівщина електроенергія рятувальники
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