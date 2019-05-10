На Львівщині юнака вдарило струмом на даху вантажного поїзда
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Рятувальники за допомогою нош та висувної драбини зняли з даху вагона хлопця та передали медикамУ Львівській області хлопця 2001 року народження вдарило струмом, коли він перебував на даху цистерни вантажного потяга.
Про це повідомляє прес-служба Державної служба України з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався в середу, 8 травня, в сел. Шкло Яворівського району поблизу однойменної залізничної станції.
Як з'ясувалося, потерпілий був уражений високовольтним струмом і перебував на цистерні вантажного потяга.
«Рятувальники за допомогою нош та висувної драбини зняли з даху вагона хлопця та передали медикам. Потерпілого госпіталізували до Комунальної 8-ї міської клінічної лікарні в стані середнього ступеня важкості», - розповіли в ДержНС.
Обставини і причини події встановлюються.