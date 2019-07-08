На Львівщині жінка та дитина від укусів змій опинились у реанімації



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Дитина перебуває в стані середньої важкості

На Львівщині протягом 6 липня від укусів змій в реанімацію потрапили двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Львівській області.

Рятувальники розповіли, що перший інцидент стався близько 18-ї години. Тоді змія напала на жінку.

«В реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні потрапила в стані середньої важкості жінка, 1950 року народження зі села Либохора, яку змія вкусила в ліву гомілку», — йдеться в повідомленні.

Цього ж дня близько 23-ї вечора до цієї ж реанімації потрапила дівчинка 2010 року народження, щоправда змія її вкусила вже в іншому селі. Дитина також перебуває в стані середньої важкості.

Головне управління ДСНС України у Львівській області просить місцевих мешканців бути обережними та уважними, відправляючись у ліс чи на природу.

«Якщо випадково побачили плазуна поряд із собою – не панікуйте, не наближайтесь і не робіть різких рухів, а спокійно відійдіть. У плазунів поганий зір та слух, але своїм тілом вони дуже добре вловлюють коливання землі на відстані 10-15 метрів. Будьте уважні у місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи у ліс, краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить», - попередили рятувальники.

Джерело: ТСН