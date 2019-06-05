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    На Львівщині змія вкусила 9-річну дівчинку: дитина у реанімації

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    На Львівщині змія вкусила 9-річну дівчинку: дитина у реанімації

    Змія вкусила 9-річну місцеву дитину на присадибній ділянці

    У Турківському районі Львівської області вчлоа, 3 червня, змія вкусила 9-річну дівчинку.

    Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

    Інцидент стався 3 червня о 20:06 у селі Ропавське.

    Змія вкусила 9-річну місцеву дитину на присадибній ділянці.

    Потерпілу у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні.

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