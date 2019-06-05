На Львівщині змія вкусила 9-річну дівчинку: дитина у реанімації
Змія вкусила 9-річну місцеву дитину на присадибній ділянці
У Турківському районі Львівської області вчлоа, 3 червня, змія вкусила 9-річну дівчинку.
Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА.
Інцидент стався 3 червня о 20:06 у селі Ропавське.
Змія вкусила 9-річну місцеву дитину на присадибній ділянці.
Потерпілу у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано в реанімаційне відділення Турківської центральної районної лікарні.