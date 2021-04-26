Київ може втратити ще одну історичну будівлю

Депутати дозволиил звести адмінбудівлю на місці особняка Баккалинського

22 квітня депутати Київської міської ради передали під забудову 120-річний особняк на вул. Іллєнка, 30. На його місці планують звести багатофункціональну адміністративну будівлю. Про це повідомляє громадська організація «Мапа реновації».

На вул. Іллєнка, 30 розташований особняк Баккалинського – цінний зразок одноповерхового будинку середнього класу, якими були забудовані околиці Києва. Стиль: історизм із рисами неоренесансу.

«Мапа реновації» спільно із залученими експертами вже здійснила натурні, історико-архівні дослідження та описали цінність будівлі. Спільно з Департаментом охорони культурної спадщини КМДА активісти працюють над питанням надання особняку статусу щойно виявленого об’єкта культурної спадщини. Зазначається, що про це було сповіщено депутатів офіційним листом.

«В подальшому плануємо долучитися до подання документів у Міністерство культури щодо надання особняку Баккалинського статусу пам’ятки місцевого значення», – додали в організації «Мапа реновації».

Як повідомлялося, 10 квітня 120-річний будинок Уткіна на вулиці Петлюри, 29 у Києві почали зносити.

Замість колишнього прибуткового будинку збираються побудувати 26-поверховий ЖК «‎Апарт-готель Times».

За фактом демонтажу будинку Уткіна у Києві розпочато кримінальне провадження.

20 квітня група невстановлених осіб розпочала демонтаж дореволюційної будівлі комплексу «Пивоварня Карла Шульца» (1881 р. побудови) на проспекті Голосіївському, 8.