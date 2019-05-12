На Мальдівах українську туристку на смерть збив автобус



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Автобус переїхав туристку, з'їхав з дороги і врізався в кущі

31-річна туристка з України гуляла зі своєю Мальдівської подругою. Побачивши, що автобус вийшов з-під контролю, обидві жінки побігли, але ноги української жінки застрягли на узбіччі, автобус переїхав її

Українська туристка загинула під колесами туристичного автобусу в столичному передмісті Хулхумале на Мальдівських островах. Аварія, як вважають у місцевій поліції, сталася через те, що водій заснув за кермом, інформує «Турпром».

Аварія сталася біля заправної станції о 6:37 ранку, повідомили в поліції. Ніхто з туристів, які знаходилися в самому автобусі, не постраждав. Водій, який вів автобус, узятий під варту.

За даними місцевих ЗМІ, 31-річна туристка з України гуляла зі своєю мальдівською подругою. Побачивши, що автобус вийшов з-під контролю, обидві жінки побігли, але ноги української жінки застрягли на узбіччі, автобус переїхав її, з'їхав з дороги і врізався в кущі.

Автобусне сполучення між Хулхумале і столицею Мале здійснюється Державною Мальдівської транспортно-підрядною компанією. Після аварії генеральний директор MTCC Хассан Шах зауважив: «Навіть зараз, з восьмигодинного чергування [зміни], водії повинні їхати чотири години. Вони повинні бути в режимі очікування протягом решти чотирьох годин», - цитує його слова Maldives Independent.