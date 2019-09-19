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    На Іспанію знову насувається сильний шторм

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    На Іспанію знову насувається сильний шторм
    Фото: @AEMET_Esp

    Штормова погода пануватиме в провінціях увесь четвер та посилиться в центральній частині країни у п’ятницю

    До Іспанії повертаються шторми, внаслідок яких на країну можуть обрушитись грози, зливи та повені. Про це повідомляє The Local.

    «Національне метеорологічне агентство Іспанії Aemet попередило, що велика частина північної половини півострова постраждає від гроз і злив, можливо, навіть від граду», - йдеться у повідомленні.

    Про погіршення погодних умов попередили провінції Уеска, Теруель, Сарагоса, Кастельйон, Валенсія, Бургос, Леон, Паленсія, Лерида, Ла-Ріоха, Кантабрія, Гвадалахара, Сорія, Барселона, Жирона, Навара, Луго в Галісії та Астурія.

    Очікується, що штормова погода пануватиме в провінціях увесь четвер та посилиться в центральній частині країни у п’ятницю.

    Раніше сильні шторми і проливні дощі призвели до повеней в декількох регіонах Іспанії. Найбільш постраждали райони Валенсії, Мурсії і Східної Андалусії. Повідомлялося про шестеро загиблих, тисячі людей були змушені покинути свої будинки.

    Раніше потужний тайфун пронісся Корейським півостровом


     

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