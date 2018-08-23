На Миколаївщині хлопець переодягнувся в поліцейського і вимагав хабарі з водіїв



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Фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України Затриманий псевдополіцейський

Форму поліцейського, погони, бронежилет, свисток зловмисник придбав у спеціалізованому магазині

На Миколаївщині правоохоронці затримали 20-річного псевдополіцейського, який з двома військовослужбовцями вимагав з водіїв хабарі за нескладання адміністративних протоколів.

Про це 23 серпня повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

«Внутрішня безпека Нацполіції отримала скарги на співробітника поліції, який зупиняє автомобілі та вимагає хабарі. При перевірці інформації з’ясувалося, що на трасі під виглядом працівника поліції діяв аферист», - розповіли в поліції.

Зазначається, що на одній із автодоріг, поблизу селища Полігон Вітовського району був помічений автомобіль «ЗАЗ Деу» з номерними знаками на синьому фоні та встановленими проблисковими маячками.

«Біля автівки знаходилася особа в однострої співробітника поліції, з шевронами поліції у Миколаївській області та погонами лейтенанта поліції. В салоні машини знаходились ще двоє невідомих. Протягом певного часу поліцейський зупиняв на трасі автомобілі, спілкувався з водіями, після чого машини продовжували рух», - розповіли в поліції.

Оперативники з метою ідентифікації особи зазначеного співробітника направили до нього наряд сектору реагування патрульної поліції.

«Чоловік пред’явив службове посвідчення інспектора СРПП, але назвати підрозділ, в якому несе службу, відмовився та вступив у суперечку. Натомість двоє молодих людей, які сиділи у автівці, представились правоохоронцям військовослужбовцями ЗСУ. Вони пояснили, що, начебто, здійснюють допомогу нарядам поліції на території району», - заявили в поліції.

Перевіривши отриману інформацію, правоохоронці з’ясували, що мають справу з псевдополіцейським. Було встановлено, що чоловік не є і ніколи не був співробітником поліції, а його поліцейські жетон та посвідчення на обліках обласної поліції не значаться.

«Зловмисник зізнався, що його автомобіль насправді має реєстрацію Польщі, а сині спецномери та нагрудний жетон він придбав за власний кошт у невстановленої наразі особи: через інтернет купив маячки синього та червоного кольору. Форму, погони, шеврони, спорядження, світловідбиваючий жилет, бронежилет, свисток та сигнальний диск придбав у спеціалізованому магазині Миколаєва. Службове посвідчення роздрукував на оргтехніці, а пістолет у кобурі виявився спортивним (стартовим), який він теж купив у магазині», - повідомили в поліції.

Під час огляду автівки псевдополіцейського було виявлено два дорожні конуси, номерні знаки іноземної реєстрації, бронежилет з надписом «Поліція», погони капрала поліції, два світловідбиваючі жилети, два сигнальні диски з червоним сигналом, дві рації, два пістолети та бланки пояснення невстановленого зразка.

Все це було вилучено у законному порядку, разом з посвідченням та жетоном, які використовував зловмисник.

Крім цього, оперативники встановили особи водіїв, яких зупиняв шахрай та вимагав з них гроші. Заяви громадян зареєстровано у Вітовському відділі поліції.

Дії затриманого чоловіка кваліфікуються за ч.2 ст.353 (Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) та ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 4 років або позбавлення волі на строк до 3 років. Також перевіряється причетність до злочинних дій двох військослужбовців.