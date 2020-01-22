У Києві судитимуть десять членів наркоугруповання (фото)



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Під час обшуків правоохоронці вилучили у помешканнях зловмисників 65 кг канабісу Фото: Прокуратура Києва

Члени злочинної організації займались вирощуванням, пересиланням та збутом на території України канабісу

Столичними правоохоронцями завершено досудове розслідування щодо 10 учасників злочинної організації, котрі займалась виготовленням та збутом наркотичних речовин на території декількох регіонів України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Так, упродовж 2018–2019 років за результатами гласних та негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано діяльність скоординованої групи осіб, котрі згідно з розподіленими ролями займались вирощуванням, пересиланням та збутом на території України канабісу.

Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили у помешканнях зловмисників 65 кг канабісу, 15 кг насіння коноплі, 76 кущів коноплі, психотропні речовини, а також незареєстровану вогнепальну зброю, банківські картки, грошові кошти, отримані від незаконної діяльності, та інші речові докази, що підтверджують протиправні дії.

Наразі обвинувальний акт за обвинуваченням 10 осіб, в тому числі стосовно організатора, за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України направлено до Солом’янського районного суду Києва. Одного з учасників злочинної організації оголошено в розшук.