У Вінниці водій маршрутки перевозив людей під дією амфетаміну та канабісу
Водієві патрульні запропонували проїхати до медичного закладу...
20 січня, на Барському шосе співробітники відділу безпеки дорожнього руху зупинили маршрутне таксі. У автотранспорті був брудний номерний знак. В результаті виявилося, що 58-річний водій сидів за кермом під дією наркотиків.
Про це повідомляють у патрульній поліції Вінниччини.
Після зупинки виявилося, що водій не пройшов щозмінний передрейсовий медичний та технічний огляд. За це патрульні виписали на нього постанову за ч. 9 ст. 133-1 КУпАП. Крім того, охоронці порядку помітили в чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння: зіниці очей не реагували на світло, а пальці рук тремтіли.
Водієві патрульні запропонували проїхати до медичного закладу для перевірки на стан сп’яніння. Висновок лікаря-нарколога був позитивним – амфетамін та канабіс виявили в організмі.
Працівники відділу безпеки дорожнього руху склали на водія протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Маршрутне таксі евакуйовали на арештмайданчик.