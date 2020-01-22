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    У Вінниці водій маршрутки перевозив людей під дією амфетаміну та канабісу

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    У Вінниці водій маршрутки перевозив людей під дією амфетаміну та канабісу

    Водієві патрульні запропонували проїхати до медичного закладу...

    20 січня, на Барському шосе співробітники відділу безпеки дорожнього руху зупинили маршрутне таксі. У автотранспорті був брудний номерний знак. В результаті виявилося, що 58-річний водій сидів за кермом під дією наркотиків. 

    Про це повідомляють у патрульній поліції Вінниччини. 

    Після зупинки виявилося, що водій не пройшов щозмінний передрейсовий медичний та технічний огляд. За це патрульні виписали на нього постанову за ч. 9 ст. 133-1 КУпАП. Крім того, охоронці порядку помітили в чоловіка ознаки наркотичного сп’яніння: зіниці очей не реагували на світло, а пальці рук тремтіли.

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    У Вінниці водій маршрутки перевозив людей під дією амфетаміну та канабісу
    У Вінниці водій маршрутки перевозив людей під дією амфетаміну та канабісу

    Водієві патрульні запропонували проїхати до медичного закладу для перевірки на стан сп’яніння. Висновок лікаря-нарколога був позитивним – амфетамін та канабіс виявили в організмі.

    Працівники відділу безпеки дорожнього руху склали на водія протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП. Маршрутне таксі евакуйовали на арештмайданчик.

    Вінниця водій наркотики
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