Під Києвом правоохоронці викрили торгівця «елітною» марихуаною (фото)



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Під час обшуку правоохоронці виявили і вилучили близько пів кілограма розфасованої продукції Фото: Нацполіція

Зловмисник продавав наркотичну речовину у розважальних закладах Києво-Святошинського району

Управління протидії наркозлочинності спільно з детективами слідчого управління, під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області затримали чоловіка, який виготовляв та продавав наркотики.

Підозрюваний розповсюджував марихуану «елітних» сортів у розважальних закладах Києво-Святошинського району за ціною 250-300 гривень за грам. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка, правоохоронці виявили і вилучили близько пів кілограма розфасованої, готової для продажу продукції та розібране обладнання для виробництва. Вартість вилученого становить близька 150 тисяч гривень. Речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

Наразі правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Як з’ясувалося, родичі затриманого були не лише в курсі його протиправної діяльності, а й сприяли їй. Тепер слідчі з’ясовують усі обставини для дачі правової кваліфікації їх діям.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Подальшу долю зловмисника вирішить суд.