На Миколаївщині СБУ викрила на хабарі у 100 тис. грн директора БТІ



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Фото: ssu.gov.ua

Правоохоронці затримали посадовця у робочому кабінеті під час отримання всієї суми неправомірної вигоди

Співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими поліції та під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі директора міжміського бюро технічної інвентаризації одного з районів Миколаївщини. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець, за попередньою змовою з іншими чиновниками міськради, вимагав у місцевого підприємця понад сто тисяч гривень за не створення штучних перепон для встановлення у районному центрі рекламних конструкцій.

Правоохоронці затримали посадовця у робочому кабінеті під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Фото: ssu.gov.ua

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх чиновників, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, 26 лютого начальника сектору Чернівецького міського відділу Державної міграційної служби України затримали на хабарі. Посадовець отримав від особи 7800 гривень за пришвидшення оформлення паспорта для виїзду за кордон.