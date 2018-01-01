На Миколаївщині судитимуть інтернет-шахраїв, які продавали неіснуючі товари

Шахраї обдурили щонайменше 18 людей з різних регіонів України

На Миколаївщині скеровано до суду справу щодо інтернет-шахраїв, які обдурили щонайменше 18 людей з різних регіонів України, продаючи їм неіснуючий товар. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області. «Баштанською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 25 річного мешканця Одеської області та



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Шахраї обдурили щонайменше 18 людей з різних регіонів України

На Миколаївщині скеровано до суду справу щодо інтернет-шахраїв, які обдурили щонайменше 18 людей з різних регіонів України, продаючи їм неіснуючий товар.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

«Баштанською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 25 річного мешканця Одеської області та 26 річного мешканця м. Снігурівка, які обвинувачуються у вчиненні шахрайських дій щодо жителів Миколаївської, Житомирської, Львівської, Полтавської, Донецької, Дніпропетровської, Чернівецької, Харківської, Запорізької, Кіровоградської областей та міста Києва. Всього задокументовано вчинення ними шахрайських дій щодо 18 громадян, яким завдано матеріальної шкоди на суму понад 15 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Там також зазначається, що під час досудового розслідування встановлено, що один із обвинувачених розміщував на сторінках Інтернет-ресурсів оголошення про продаж неіснуючих товарів, надання неіснуючих послуг та здійснював інтернет-листування із можливими покупцями.

Другий обвинувачений, що знаходився в іншому населеному пункті, знімав отримані від ошуканих покупців на банківські картки грошові кошти.

Також з метою введення в оману потенційних покупців та створення у них позитивного враження зловмисники дописували в мережі Інтернет схвальні відгуки про вигаданих продавців.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 3 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.