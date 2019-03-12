На Миколаївщині учень розпилив перцевий газ: 20 постраждалих



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19 дітей та один працівник школи відчули погіршення стану здоров’я та звернулись до медиків

У даному випадку не батьки учня, а сам школяр нестиме відповідальність за свій вчинок

В с. Первомайське на Миколаївщині учень 11-го класу приніс у школу перцевий балон та розпилив газ. В результаті 19 дітей та один працівник школи відчули погіршення стану здоров’я та звернулись до медиків.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Випадок стався 11 березня близько 10:30.

«Поліцейські, які прибули на виклик від вчителів, вилучили у підлітка засіб для самозахисту сльозогінної та дратівливої дії «Перець-4». Зі слів школяра, він знайшов балончик на місцевому стадіоні та приніс у школу й розпилив газ, щоб провести таким чином дослід й подивитись, що відбуватиметься», - зазначили в поліції.

За фактом проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 296 КК України «Хуліганство», що карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

У поліції нагадали, що загальна відповідальність для громадян за вчинення кримінальних правопорушень настає з 16 років, а за окремі злочини – з 14. У вказаному випадку не батьки учня, а сам школяр нестиме відповідальність за свій вчинок.

Нагадаємо, раніше у школі № 30 міста Чернігова невідомий розпилив газовий балончик.