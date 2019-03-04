У школі в Чернігові розпилили газ, семеро дітей опинилися в лікарні



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Дев’ятеро дітей поскаржилися на стан здоров’я

У школі № 30 міста Чернігова невідомий розпилив газовий балончик, унаслідок чого сімох дітей повезли до лікарні на обстеження.

Про це повідомила речниця Чернігівського міського відділу поліції Юлія Ковтун.

«Дев’ять дітей поскаржилися на стан здоров’я, сімох із них відвезли до лікарні на обстеження, двох забрали батьки», - розповіла вона.

За словами Ковтун, повідомлення про розпилення газу надійшло після полудня. Дітей вивели зі школи для провітрювання приміщення. В обідню пору ситуація в навчальному закладі стабілізувалася.

На місці працювала поліція. Чи знайшли винуватця зриву навчального процесу, поки що невідомо.