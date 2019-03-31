На місцевих виборах у Туреччині сталася стрілянина, двоє загиблих



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31 березня у Туреччині обирають місцеву владу - мерів міст, керівників муніципалітетів та інших місцевих посадовців

Загинули двоє спостерігачів від опозиційної партії

У провінції Малатья на сході Туреччини в неділю, 31 березня, на виборчій дільниці застрелили двох осіб. Як повідомляє агенція DHA, це були спостерігачі від невеликої опозиційної партії «Саадет». За словами голови партії Темеля Карамоллаоглу, вони протестували проти відкритого голосування на дільниці, і за це їх застрелив представник іншої партії. Зловмисника затримано.

Нагадаємо, 31 березня в Туреччині відбуваються муніципальні вибори. Понад 57 мільйонів виборців країни обиратимуть у 81 провінції Туреччини мерів, керівників муніципалітетів, місцеві ради та інших місцевих посадовців.

Ці вибори називають тестом для президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та очолюваної ним владної Партії справедливості та розвитку (ПСР). З 2002 року, коли ПСР прийшла до влади, вона здобувала перемогу на усіх місцевих виборах у країні.

Утім, згідно з останніми соцопитуваннями, у таких великих містах, як Стамбул й Анкара, партія ПСР може втратити владу і поступитися представникам опозиційної Народно-республіканської партії (НРП). Політологи надають цьому особливого символічного значення, адже саме у Стамбулі колись почалося політичне сходження Ердогана.

Ці вибори - перші після перемоги Ердогана на президентських виборах минулого року та запровадження нової політичної системи у Туреччині, що перетворила її на президентську республіку з дуже широкими повноваженнями президента. Сам Ердоган під час виборчої кампанії активно агітував за кандидатів від ПСР, наголошуючи, що ці вибори є питанням «національного виживання».