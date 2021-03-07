  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На могилі Бандери у Мюнхені знову скоєно акт вандалізму (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Це не перший випадок вандалізму на могилі Бандери - На могилі Бандери у Мюнхені знову скоєно акт вандалізму (фото)

    Це не перший випадок вандалізму на могилі Бандери

    Фото: Twitter/MelnykAndrij

    Могилу провідника Організації українських націоналістів облили невідомою речовиною

    Невстановлені особи облили невідомою речовиною могилу провідника Організації українських націоналістів, що знаходиться у німецькому Мюнхені. Ємності з-під цієї речовини було викинуто поруч.

    Посольство України просить встановити винних у нападі

    Посольство України просить встановити винних у нападі

    Про це стало відомо з повідомлення у Twitter посла України в Німеччині Андрія Мельника.

    «І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною», – написав український дипломат.

    Посол закликав поліцію знайти і покарати винних.

    «Який сором, що демонізацією Степана Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики», – додав посол, не пояснивши, кого має на увазі.

    Це не перший випадок вандалізму на могилі Бандери. У серпні 2014 року невідомі підірвали могилу. 20 листопада пам’ятник відновили.

    У 2015 році на могилі також сталися декілька випадків вандалізму.

    У 2018 році пропагандист Грем Філіпс зірвав прапори з могили Степана Бандери.

    Раніше повідомлялось, що колишній гравець київського «Динамо», бразилець Даніло Сільва, розповів в соціальних мережах про інтерес до історії України, а також розмістив в Instagram портрет Романа Шухевича.

    Читайте також:

    Теги: Німеччина пропаганда вандалізм посол українці Україна памятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies