На могилі Бандери у Мюнхені знову скоєно акт вандалізму (фото)
Це не перший випадок вандалізму на могилі Бандери
Могилу провідника Організації українських націоналістів облили невідомою речовиною
Невстановлені особи облили невідомою речовиною могилу провідника Організації українських націоналістів, що знаходиться у німецькому Мюнхені. Ємності з-під цієї речовини було викинуто поруч.
Про це стало відомо з повідомлення у Twitter посла України в Німеччині Андрія Мельника.
І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021
Огидні покидьки облили її невідомою речовиною
Закликаєм поліцію знайти і покарати винних
Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi
«І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною», – написав український дипломат.
Посол закликав поліцію знайти і покарати винних.
«Який сором, що демонізацією Степана Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики», – додав посол, не пояснивши, кого має на увазі.
Це не перший випадок вандалізму на могилі Бандери. У серпні 2014 року невідомі підірвали могилу. 20 листопада пам’ятник відновили.
У 2015 році на могилі також сталися декілька випадків вандалізму.
У 2018 році пропагандист Грем Філіпс зірвав прапори з могили Степана Бандери.
Раніше повідомлялось, що колишній гравець київського «Динамо», бразилець Даніло Сільва, розповів в соціальних мережах про інтерес до історії України, а також розмістив в Instagram портрет Романа Шухевича.
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