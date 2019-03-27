Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аеропорт «Полтава» 26 березня відправив свій перший міжнародний рейс Фото: Світлана Бондарева

Наступний рейс з Полтави до Шарм-еш-Шейха здійснять наступного вівторка

З аеропорту Полтави був здійснений перший міжнародний рейс. Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

«З аеропорту Полтави вилетів перший міжнародний рейс нової української авіакомпанії SkyUp. Аеропорт не працював понад 15 років... Зараз повноцінно функціонує», - написав міністр.

Перший міжнародний чартерний рейс з аеропорту Полтави було здійснено в єгипетський Шарм-ель-Шейх. До курорту на березі Червоного моря вилетів Boeing 737-700 з 149-ма пасажирами на борту.

ЗМІ також розповіли, що люди почали збиратися в аеропорту за три години до відльоту. Цьому сприяла відсутність електронної реєстрації - пасажирів записували на папері вручну. Здебільшого на відпочинок поїхали сім'ї з дітьми.

«Вийшов із дому, проїхав 15 хвилин - і ти вже в аеропорту. Це дуже зручно. Раніше на політ витрачала майже 20 годин. Поки доїдеш до Борисполя. Плюс час на перестраховку, години очікування тощо», - каже полтавка Аліна Конзерська, яка вирушила на відпочинок до Єгипту із 3-річною донькою Анною, сестрою та племінником.

Відпочити після реєстрації можна в окремому залі. Тут є кафе, найближчим часом відкривають «Дьюті Фрі». Без квитків туди не пускають.

Поки що приміщення аеропорту не опалюється, температура повітря така ж, як і надворі. Опалення зроблять влітку. На території аеропорту можуть з'явитися кафе та магазини. Територію на оренду виставили у системі Prozorro.

Наступний рейс до Шарм-еш-Шейха здійснять наступного вівторка.



