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    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс

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    <p>Аеропорт &laquo;Полтава&raquo; 26 березня відправив свій перший міжнародний рейс</p> - Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс

    Аеропорт «Полтава» 26 березня відправив свій перший міжнародний рейс

    Фото: Світлана Бондарева

    Наступний рейс з Полтави до Шарм-еш-Шейха здійснять наступного вівторка

    З аеропорту Полтави був здійснений перший міжнародний рейс. Про це написав міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.

    «З аеропорту Полтави вилетів перший міжнародний рейс нової української авіакомпанії SkyUp. Аеропорт не працював понад 15 років... Зараз повноцінно функціонує», - написав міністр.

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    Перший міжнародний чартерний рейс з аеропорту Полтави було здійснено в єгипетський Шарм-ель-Шейх. До курорту на березі Червоного моря вилетів Boeing 737-700 з 149-ма пасажирами на борту.

    ЗМІ також розповіли, що люди почали збиратися в аеропорту за три години до відльоту. Цьому сприяла відсутність електронної реєстрації - пасажирів записували на папері вручну. Здебільшого на відпочинок поїхали сім'ї з дітьми. 

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    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс
    Аеропорт Полтави відправив перший міжнародний рейс

    «Вийшов із дому, проїхав 15 хвилин - і ти вже в аеропорту. Це дуже зручно. Раніше на політ витрачала майже 20 годин. Поки доїдеш до Борисполя. Плюс час на перестраховку, години очікування тощо», - каже полтавка Аліна Конзерська, яка вирушила на відпочинок до Єгипту із 3-річною донькою Анною, сестрою та племінником.

    Відпочити після реєстрації можна в окремому залі. Тут є кафе, найближчим часом відкривають «Дьюті Фрі». Без квитків туди не пускають.

    Поки що приміщення аеропорту не опалюється, температура повітря така ж, як і надворі. Опалення зроблять влітку. На території аеропорту можуть з'явитися кафе та магазини. Територію на оренду виставили у системі Prozorro. 

    Наступний рейс до Шарм-еш-Шейха здійснять наступного вівторка.


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