На нелегальних тютюнових фабриках Польщі та Болгарії затримали українців



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Фабрики розташовані в районі Катовіце і Пловдива

У Держприкордонслужбі стверджують, що українські робітники були примусово залучені до виробництва сигарет

Українські прикордонники спільно з міжнародною групою правоохоронців виявили 18 громадян України на підпільних тютюнових фабриках в Польщі і Болгарії. Про це повідомляє Держприкордонслужба у четвер, 25 липня.

Так, в районі польського міста Катовіце спільна міжнародна група в складі представників Держприкордонслужби, польського підрозділу CBSP, оперативного підрозділу митниці Литви за підтримки Європолу виявила нелегальну фабрику з виготовлення сигарет.

Під час операції правоохоронці затримали організатора виробництва - громадянина Польщі. Також на фабриці виявили 11 громадян України, які було примусово залучені до виробництва тютюнових виробів.

Крім того, на території Болгарії, в регіоні Пловдив, оперативники Південного регіонального управління Держприкордонслужби у взаємодії зі співробітниками УБОЗ МВС Молдови, УБОЗ МВС Болгарії та Європолу виявили підпільну фабрику з виготовлення сигарет.

На місці затримано трьох організаторів протиправної діяльності, які є громадянами Болгарії, а також сімох громадян України і одного громадянина Молдови, які також примусово утримувалися як працівники.