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    На нелегальних тютюнових фабриках Польщі та Болгарії затримали українців

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    <p>Фабрики розташовані в районі Катовіце і Пловдива</p> - На нелегальних тютюнових фабриках Польщі та Болгарії затримали українців

    Фабрики розташовані в районі Катовіце і Пловдива

    У Держприкордонслужбі стверджують, що українські робітники були примусово залучені до виробництва сигарет

    Українські прикордонники спільно з міжнародною групою правоохоронців виявили 18 громадян України на підпільних тютюнових фабриках в Польщі і Болгарії. Про це повідомляє Держприкордонслужба у четвер, 25 липня.

    Так, в районі польського міста Катовіце спільна міжнародна група в складі представників Держприкордонслужби, польського підрозділу CBSP, оперативного підрозділу митниці Литви за підтримки Європолу виявила нелегальну фабрику з виготовлення сигарет.

    Під час операції правоохоронці затримали організатора виробництва - громадянина Польщі. Також на фабриці виявили 11 громадян України, які було примусово залучені до виробництва тютюнових виробів.

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    На нелегальних тютюнових фабриках Польщі та Болгарії затримали українців
    На нелегальних тютюнових фабриках Польщі та Болгарії затримали українців
    На нелегальних тютюнових фабриках Польщі та Болгарії затримали українців
    На нелегальних тютюнових фабриках Польщі та Болгарії затримали українців
    На нелегальних тютюнових фабриках Польщі та Болгарії затримали українців
    На нелегальних тютюнових фабриках Польщі та Болгарії затримали українців
    На нелегальних тютюнових фабриках Польщі та Болгарії затримали українців
    На нелегальних тютюнових фабриках Польщі та Болгарії затримали українців
    На нелегальних тютюнових фабриках Польщі та Болгарії затримали українців
    На нелегальних тютюнових фабриках Польщі та Болгарії затримали українців
    На нелегальних тютюнових фабриках Польщі та Болгарії затримали українців
    На нелегальних тютюнових фабриках Польщі та Болгарії затримали українців
    На нелегальних тютюнових фабриках Польщі та Болгарії затримали українців

    Крім того, на території Болгарії, в регіоні Пловдив, оперативники Південного регіонального управління Держприкордонслужби у взаємодії зі співробітниками УБОЗ МВС Молдови, УБОЗ МВС Болгарії та Європолу виявили підпільну фабрику з виготовлення сигарет.

    На місці затримано трьох організаторів протиправної діяльності, які є громадянами Болгарії, а також сімох громадян України і одного громадянина Молдови, які також примусово утримувалися як працівники.

     

    прикордонники МВС
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