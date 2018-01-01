На Одещині підтверджено другу за день смерть немовляти від кору

Смертельний випадок від кору стався внаслідок внутрішньоутробного інфікування - від матері до дитини

У вівторок, 20 лютого, медики зафіксували два летальні випадки на території Одеської області внаслідок захворювання на кір. Про це повідомляє прес-служба Одеської облдержадміністрації. «Працівники спецлабораторії підтвердили ще два летальні випадки від ускладнень внаслідок захворювання на кір - усього в січні-лютому інфекція



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Смертельний випадок від кору стався внаслідок внутрішньоутробного інфікування - від матері до дитини

У вівторок, 20 лютого, медики зафіксували два летальні випадки на території Одеської області внаслідок захворювання на кір.

Про це повідомляє прес-служба Одеської облдержадміністрації.

«Працівники спецлабораторії підтвердили ще два летальні випадки від ускладнень внаслідок захворювання на кір - усього в січні-лютому інфекція забрала життя п'яти пацієнтів», - зазначили в облдержадміністрації.

За словами директора обласного департаменту охорони здоров’я В’ячеслава Полясного, «інфекція кору, на жаль, забирає людські життя, незважаючи на те, що ми досягли високих результатів у вакцинації дитячого населення».

«Отже, у нас від пневмонії померла п'ятимісячна дитина, яка перебувала в одеській КУ «Міський спеціалізований будинок». У маленької пацієнтки була важка патологія - синдром Дауна, вроджений порок серця. Судячи з історії хвороби, захворіла дитина в дитячій міській лікарні. З урахуванням цього, я підписав наказ, яким ініціював перевірку усіх дитячих стаціонарів з метою встановлення умов зараження. Після цього будуть зроблені відповідні оргвисновки», - сказав Полясний.

Він також уточнив, що другий випадок стався внаслідок внутрішньоутробного інфікування - від матері до дитини.

Наприкінці січня вагітну мешканку Одеської області, яка не була щеплена, госпіталізували з діагнозом «кір» в КУ «Міська інфекційна лікарня». Вона самовільно покинула медичний заклад, а 14 лютого, через 12 годин після пологів, дитина померла від вродженої хвороби. При патологічному дослідженні, результати, якого були отримані 20 лютого, підтверджено захворювання «кір-внутрішньоутробне інфікування».

У понеділок інформацію про смерть на Одещині п'ятимісячної дитина від кору також підтвердив заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в обласній дитячій лікарні міста Мукачево від кору померла дівчинка з села Лази Тячівського району.

15 лютого повідомлялося, що у Києві семирічна дівчинка померла від грипу в реанімації.