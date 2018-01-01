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    П'ятимісячна дитина померла від кору в Одеській області

    Дитина померла від ускладнень хвороби
    В Одеській області від кору померла п'ятимісячна дитина. Про це повідомив заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу, передає видання Liga.net. «На жаль, підтвердився ще один летальний випадок: померла п'ятимісячна дитина в Одеській
    • Сьогодні, 16:58
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    Дитина померла від ускладнень хвороби

    В Одеській області від кору померла п'ятимісячна дитина. Про це повідомив заступник гендиректора з нагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу, передає видання Liga.net.

    «На жаль, підтвердився ще один летальний випадок: померла п'ятимісячна дитина в Одеській області. Померла саме від ускладнень, спровокованих кором. Планове щеплення цій дитині мали зробити у 12 місяців, як це передбачене національним календарем щеплень. Це саме той випадок, коли відповідальність за хворобу і смерть дитини лежить на кожному з тих, хто свідомо чи з об'єктивних причин не був щеплений у попередні роки», - повідомив він.

    Ляшко додав, що якби в Україні охоплення щепленнями становило 95-98%, то дитину можна було б врятувати.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в обласній дитячій лікарні міста Мукачево від кору померла дівчинка з села Лази Тячівського району. 

    15 лютого повідомлялося, що у Києві семирічна дівчинка померла від грипу в реанімації. 

    Одеса смерть хвороби
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