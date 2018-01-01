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    Події в Україні

    Дівчинка померла від кору на Закарпатті

    Дитина не мала щеплення
    В обласній дитячій лікарні міста Мукачево від кору померла дівчинка з села Лази Тячівського району. Пор це повідомила заступник начальника департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Тетяна Міцьо, передає видання УНН. За її словами, дівчинка померла у реанімації від ускладнення після захворювання на кір. «Маємо підтверджений факт
    • Сьогодні, 17:58
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    Дитина не мала щеплення

    В обласній дитячій лікарні міста Мукачево від кору померла дівчинка з села Лази Тячівського району. Пор це повідомила заступник начальника департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Тетяна Міцьо, передає видання УНН.

    За її словами, дівчинка померла у реанімації від ускладнення після захворювання на кір.

    «Маємо підтверджений факт смерті дитини після ускладнень від кору. У дитини була пневмонія, проблеми з серцево-судинною системою й інші ускладнення. Дитина не мала щеплення, бо батьки категорично відмовилися від нього з релігійних міркувань. Дитина отримала необхідне лікування та дороговартісні медикаменти. Пацієнтку консультували обласні лікарі та медики-науковці з Києва. Однак через прогресуюче погіршення стану здоров’я дитина померла», - заявила Міцьо.

    Вона відмітила, що Міністерство охорони здоров’я буде поінформовано про цей випадок.

    За інформацією головного лікаря Тячівської РЛ №1 Федіра Яринича, дівчинці було 4 роки.

    «Дівчинка  мала ускладнення корі – важку пневмонію з дихальною недостатністю й без наркозно-дихального апарата не могла обходитися», - зазначив він у коментарі виданню Tyachiv.com.ua.

    Раніше повідомлялося, що жінка 25 років померла від кору в Івано-Франківську.

    Також повідомлялося, що в Україну наприкінці лютого має прибути 220 тисяч доз вакцини від кору, паротиту, краснухи (КПК).

    Міністерство охорони здоров'я Закарпаття смерть
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