Дівчинка померла від кору на Закарпатті
- Сьогодні, 17:58
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Дитина не мала щеплення
В обласній дитячій лікарні міста Мукачево від кору померла дівчинка з села Лази Тячівського району. Пор це повідомила заступник начальника департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Тетяна Міцьо, передає видання УНН.
За її словами, дівчинка померла у реанімації від ускладнення після захворювання на кір.
«Маємо підтверджений факт смерті дитини після ускладнень від кору. У дитини була пневмонія, проблеми з серцево-судинною системою й інші ускладнення. Дитина не мала щеплення, бо батьки категорично відмовилися від нього з релігійних міркувань. Дитина отримала необхідне лікування та дороговартісні медикаменти. Пацієнтку консультували обласні лікарі та медики-науковці з Києва. Однак через прогресуюче погіршення стану здоров’я дитина померла», - заявила Міцьо.
Вона відмітила, що Міністерство охорони здоров’я буде поінформовано про цей випадок.
За інформацією головного лікаря Тячівської РЛ №1 Федіра Яринича, дівчинці було 4 роки.
«Дівчинка мала ускладнення корі – важку пневмонію з дихальною недостатністю й без наркозно-дихального апарата не могла обходитися», - зазначив він у коментарі виданню Tyachiv.com.ua.
Раніше повідомлялося, що жінка 25 років померла від кору в Івано-Франківську.
Також повідомлялося, що в Україну наприкінці лютого має прибути 220 тисяч доз вакцини від кору, паротиту, краснухи (КПК).