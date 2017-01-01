На Одещині СБУ блокувала збут зброї та боєприпасів

Вилучено 20 одиниць вогнепальної незареєстрованої мисливської і спортивної зброї, велику кількість боєприпасів

Співробітники Служби безпеки України спільно з Держприкордонслужбою блокували на Одещині збут вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що учасники угруповання, до складу якого входили мешканці Одеси, організували торгівлю зброєю в регіоні. Продаж «товару» відбувався під час



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Вилучено 20 одиниць вогнепальної незареєстрованої мисливської і спортивної зброї, велику кількість боєприпасів

Співробітники Служби безпеки України спільно з Держприкордонслужбою блокували на Одещині збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що учасники угруповання, до складу якого входили мешканці Одеси, організували торгівлю зброєю в регіоні. Продаж «товару» відбувався під час особистих контактів з клієнтами. Оперативники спецслужби задокументували низку фактів незаконного збуту ділками зброї.

Співробітники СБ України затримали чотирьох зловмисників під час спроби продажу бойового пістолета Браунінг. Правоохоронці також встановили факт продажу пістолета марки "Глок - 19".

При обшуках за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили двадцять одиниць вогнепальної незареєстрованої̈ мисливської̈ та спортивної зброї, велику кількість боєприпасів різного калібру.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Двох членів угруповання затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

Слідчі органів СБУ звернулись до суду для обрання злочинцям запобіжного заходу ‒ тримання під вартою.

Стосовно інших зловмисників тривають відповідні процесуальні дії. Під час досудового слідства встановлюються особи всіх учасників угруповання та походження зброї і боєприпасів.