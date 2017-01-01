  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    На Одещині СБУ блокувала збут зброї та боєприпасів

    Вилучено 20 одиниць вогнепальної незареєстрованої мисливської і спортивної зброї, велику кількість боєприпасів
    Співробітники Служби безпеки України спільно з Держприкордонслужбою блокували на Одещині збут вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що учасники угруповання, до складу якого входили мешканці Одеси, організували торгівлю зброєю в регіоні. Продаж «товару» відбувався під час
    • 25 Листопада, 22:59
    • Розсилка

    Вилучено 20 одиниць вогнепальної незареєстрованої мисливської і спортивної зброї, велику кількість боєприпасів

    Співробітники Служби безпеки України спільно з Держприкордонслужбою блокували на Одещині збут вогнепальної зброї та боєприпасів.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Правоохоронці встановили, що учасники угруповання, до складу якого входили мешканці Одеси, організували торгівлю зброєю в регіоні. Продаж «товару» відбувався під час особистих контактів з клієнтами. Оперативники спецслужби задокументували низку фактів незаконного збуту ділками зброї.

    Співробітники СБ України затримали чотирьох зловмисників під час спроби продажу бойового пістолета Браунінг. Правоохоронці також встановили факт продажу пістолета марки "Глок - 19".

    При обшуках за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили двадцять одиниць вогнепальної незареєстрованої̈ мисливської̈ та спортивної зброї, велику кількість боєприпасів різного калібру.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Двох членів угруповання затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру в скоєнні злочину.

    Слідчі органів СБУ звернулись до суду для обрання злочинцям запобіжного заходу ‒ тримання під вартою.

    Стосовно інших зловмисників тривають відповідні процесуальні дії. Під час досудового слідства встановлюються особи всіх учасників угруповання та  походження зброї і боєприпасів. 

    СБУ зброя Одещина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ