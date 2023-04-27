На окупованих територіях ворог змушує місцевих жителів дивитися пропагандистські фільми
Росіяни продовжують проводити масові заходи з промивання мізків місцевому населенню
На тимчасово окупованих територіях ворог змушує працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств дивитися пропагандистські фільми.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
«На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують проводити масові заходи з промивання мізків місцевому населенню», – йдеться у повідомленні.
На тимчасово окупованих територіях України, щоб нав'язати місцевим мешканцям свою ідеологію, окупанти облаштовують «кінотеатри».
Туди на перегляд російських пропагандистських фільмів росіяни примусово звозять працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств.
Нагадаємо, триває 428-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 квітня.
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