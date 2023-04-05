Російські пропагандисти визнали: Путін програв війну за Бахмут

Пропагандист Калашніков визнав, що взяття Бахмута нічого не вирішить стратегічно

Соратник російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), пропагандист Максим Калашніков вже закликає «припиняти позиційну бійню» і заявляє, що «взяття Бахмута нічого не вирішить». Про це він написав у Telegram.

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«Моя глибока переконаність: треба припиняти жахливу позиційну бійню. Бо вона підриває і спустошує дві гілки Русів... Небачено калічить національну психіку. Взяття Бахмута нічого не вирішить стратегічно», – написав він.

Раніше аналітики ISW Бойовики ПВК «Вагнер» могли просунулися далі в центрі Бахмута. У ніч проти 2 квітня «вагнерівці», вочевидь, захопили будівлю Бахмутської міськдержадміністрації.

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Згодом речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що власник ПВК «Вагнер» підняв російський прапор над будівлею міської ради. Проте ця адмінбулівля вже давно знищена, а найманці Пригожина надалі зазнають втрат у місті.

До слова, триває 406-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.