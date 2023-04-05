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Російські пропагандисти визнали: Путін програв війну за Бахмут

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Російські пропагандисти визнали: Путін програв війну за Бахмут
У Бахмуті тривають пекельні бої
фото ілюстративне

Пропагандист Калашніков визнав, що взяття Бахмута нічого не вирішить стратегічно

Соратник російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), пропагандист Максим Калашніков вже закликає «припиняти позиційну бійню» і заявляє, що «взяття Бахмута нічого не вирішить». Про це він написав у Telegram.

«Моя глибока переконаність: треба припиняти жахливу позиційну бійню. Бо вона підриває і спустошує дві гілки Русів... Небачено калічить національну психіку. Взяття Бахмута нічого не вирішить стратегічно», – написав він.

Російські пропагандисти визнали: Путін програв війну за Бахмут фото 1

Раніше аналітики ISW Бойовики ПВК «Вагнер» могли просунулися далі в центрі Бахмута. У ніч проти 2 квітня «вагнерівці», вочевидь, захопили будівлю Бахмутської міськдержадміністрації

Згодом речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що власник ПВК «Вагнер» підняв російський прапор над будівлею міської ради. Проте ця адмінбулівля вже давно знищена, а найманці Пригожина надалі зазнають втрат у місті. 

До слова, триває 406-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: Бахмут війна росія окупанти

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