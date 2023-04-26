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Розвідка Британії назвала ключову подію тижня у битві за Бахмут

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка Британії назвала ключову подію тижня у битві за Бахмут
Бахмут зазнає атаки окупантів вже понад 11 місяців
фото ілюстративне

Україна прагне зберегти контроль над своїм основним маршрутом постачання боєприпасів

У західних районах міста Бахмут на Донеччині тривають запеклі бойові дії на ближній дистанції. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що ключовою подією за останній тиждень стали бої на околицях міста, особливо біля села Хромове, оскільки Україна прагне зберегти контроль над своїм маршрутом постачання 0506.

Інші можливості України щодо поповнення запасів у Бахмуті, ймовірно, ускладнені через багнюку на неґрунтованих коліях.

«Оскільки місто зазнає атаки вже понад 11 місяців, українська оборона Бахмута стала одним з елементів набагато глибшої оборонної зони, до якої входить місто Часів Яр на заході», – йдеться в повідомленні.

Теги: Бахмут окупанти британська розвідка війна росія

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