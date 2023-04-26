Розвідка Британії назвала ключову подію тижня у битві за Бахмут

Україна прагне зберегти контроль над своїм основним маршрутом постачання боєприпасів

У західних районах міста Бахмут на Донеччині тривають запеклі бойові дії на ближній дистанції. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

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Зазначається, що ключовою подією за останній тиждень стали бої на околицях міста, особливо біля села Хромове, оскільки Україна прагне зберегти контроль над своїм маршрутом постачання 0506.

Інші можливості України щодо поповнення запасів у Бахмуті, ймовірно, ускладнені через багнюку на неґрунтованих коліях.

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«Оскільки місто зазнає атаки вже понад 11 місяців, українська оборона Бахмута стала одним з елементів набагато глибшої оборонної зони, до якої входить місто Часів Яр на заході», – йдеться в повідомленні.