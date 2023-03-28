Нічна атака дронами: є приліт у Дніпрі (фото)
Дрон поцiлив у приватне пiдприємство у Днiпрi
У ніч на 28 березня російські окупанти атакували Днiпропетровщину дронами. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Вiйськовi з повiтряного командування «Схiд» знищили два безпiлотники.
Ще один - поцiлив у приватне пiдприємство у Днiпрi. «Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис. кв. м», – повідомив Лисак.
Кiлька годин рятувальники приборкували полум'я. Загоряння вже загасили.
Постраждалих немає.
За даними Генштабу ЗСУ, вночі для завдання авіаударів противник задіяв 15 ударних БпЛА типу «Шахед-136». 14 з них знищено нашими захисниками.
Силами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено 12 ударних безпілотників Shahed.
Внаслідок падіння уламків дрона виникла пожежа у Святошинському районі: спалахнуло нежитлове приміщення, вогонь охопив площу приблизно 200 м². Пожежу вже локалізували, постраждалих немає.
Столичні рятувальники показали наслідки ворожої атаки на Київ.
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