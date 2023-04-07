На Херсонщині загарбники закопують обабіч доріг бочки з невідомою речовиною – Хлань
Наразі невідомо, що саме позакопували росіяни
Російські загарбники у тимчасово окупованій Новій Каховці обабіч доріг закопують бочки з невідомим вмістом. Місцеві мешканці бояться підходити до них. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
«Херсонська область. В тимчасово окупованій Новій Каховці на перехрестях росіяни позакопували бочки з невідомим змістом. Люди бояться ходити поряд і тим більше підходити», – написав Хлань.
Як відзначає народний депутат, наразі невідомо, що саме закопували росіяни.
Нагадаємо, російські загарбники атакували Станіслав на Херсонщині. Через російську атаку поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та трирічний хлопчик.
Триває 408-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив більш як10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України.
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