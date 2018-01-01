На окупованому Донбасі назріває енергетична криза

«Зуївська ТЕС» може зупинитися через борги «ЛНР» перед «ДНР» за вугілля

Між самопроголошеними терористичними «ДНР» і «ЛНР» загострюється невирішене питання про постачання вугілля на ВАТ «Зуївська ТЕС», що може призвести до зупинки даної електростанції і викликати енергетичну кризу в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє група «Інформаційний



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«Зуївська ТЕС» може зупинитися через борги «ЛНР» перед «ДНР» за вугілля

Між самопроголошеними терористичними «ДНР» і «ЛНР» загострюється невирішене питання про постачання вугілля на ВАТ «Зуївська ТЕС», що може призвести до зупинки даної електростанції і викликати енергетичну кризу в окремих районах Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Зокрема, на складських приміщеннях ВАТ «Зуївська ТЕС» знаходиться всього близько 4 тис. тонн вугілля (при необхідності, до кінця опалювального сезону - 30 тис. тонн), який придатний до повноцінного використання.

«Дана ситуація склалася внаслідок наявності у «ЛНР» значного боргу перед «ДНР» за спожиту електроенергію, що унеможливлює закупівлю необхідної кількості вугілля», - повідомляє «ІС».

За даними групи, у зв'язку з цим на електростанції вдаються до змішування штатного вугілля з іншими марками, які не призначені для використання на ТЕС. Такі дії призводять до прискорення зносу обладнання станції та подальшого виникнення проблем в її експлуатації (через аварійне відключення).

Як повідомлялося, на непідконтрольних Україні територіях Донбасу 36 вугільних шахт повністю затоплено та не підлягають відновленню. Підтоплення підходить до критичної межі, що може закінчитися екологічною трагедією.