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    На параді у Путіна побував Назарбаєв

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    Нурсултан Назарбаєв побував на параді у Москві разом з Володимиром Путіним - На параді у Путіна побував Назарбаєв
    Нурсултан Назарбаєв побував на параді у Москві разом з Володимиром Путіним

    До одягу російських лідерів прикріплена георгіївська стрічка, у Назарбаєва - блакитна стрічка, кольори державного прапора Казахстану

    Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв перебуває в Москві, він побував разом з президентом Росії Володимиром Путіним на військовому параді Перемоги на Красній площі. Про це повідомив журналіст з кремлівського пула Дмитро Смірнов у Twitter.

    «Володимир Путін прийшов на Червону площу з Нурсултаном Назарбаєвим: екс-президент Казахстану приїхав в Москву на Парад Перемоги», - повідомив журналіст.

    На парад Назарбаєв і Путін прийшли разом із прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

    До одягу російських лідерів прикріплена георгіївська стрічка, у Назарбаєва - блакитна стрічка, кольори державного прапора Казахстану.

    У Москві на Красній площі 9 травня пройшов військовий парад. Відповідно до заяв міністерства оборони РФ, у ньому взяли участь 130 тисяч осіб і 130 одиниць наземної військової техніки. У ході брали участь представники всіх родів військ, Росгвардії та інших силових структур. Проте авіаційна частина параду у Москві була зірвана. Після проходження сухопутних частин Збройних сил Росії на параді у Москві прозвучало оголошення, що авіаційна частина параду відмінена. Причиною цього названа нельотна погода у Москві та регіоні.

    Як повідомлялось, Путін на параді у Москві визнав, що перемогу Другій світовій війні здобута силами «великих руських столиць». В їх числі першим пройшов Київ, згадано також було про Одесу.

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