Путін на параді визнав, що перемога здобувалась силами українських міст



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Володимир Путін та Дмитро Медвєдєв на параді на Красній площі

Керівник країни-агресора згадав про вирішальну роль у Великій Вітчизняній війні Києва та Одеси

Президент Росії Володимир Путін на параді у Москві визнав, що перемога у Великій Вітчизняній війні здобувалась силами українських міст.

Під час виступу, присвяченого параду на Красні площі, президент країни-агресора визнав, що перемогу Другій світовій війні здобута силами "великих руських столиць".

В їх числі першим пройшов Київ, згадано також було про Одесу.

Далі господар Кремля оголосив хвилину мовчання.

«Ми прихиляємо коліна перед усіма ветеранами. Ви тепер живете у різних країнах, але ми будемо шанувати вас всіх. Бо це перемога одна на всіх», - запевнив Путін, армія якого захопила Крим та зруйнувала український Донбас.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку пройшов військовий парад, який прийняв Денис Пушилін, ватажок бойовиків та кремлівський намісник на окупованому Донбасі. У параді Перемоги взяли участь 54 одиниці бойової техніки і автомобілів. Також у параді брали участь: легендарна установка залпового вогню «Катюша», танк Т-34 і самохідна артилерійська установка Су-100. У парадних розрахунках пройде 1481 людина особового складу, повідомляють ЗМІ окупантів.