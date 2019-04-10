На парламентських виборах в Ізраїлі поки не визначився переможець



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За оцінками аналітиків, формувати уряд буде партія чи блок, які отримали від 35 до 40 мандатів

В Ізраїлі на парламентських виборах за даними екзит-полів, поки що немає явного переможця.

«Центристський альянс «Кахоль-лаван» («Синій і Білий») на чолі із колишнім військовим начальником Бенні Ганцем, згідно із прогнозами, отримує 37 місць, а права партія Біньяміна Нетаньяху - «Лікуд» - 36», - йдеться у повідомленні.

Ганц заявив про свою перемогу. Але громадський мовник Кан прогнозує, що праві партії, пов'язані із Нетаньяху, із більшою ймовірністю зможуть сформувати правлячу коаліцію.

У Кнесеті – 120 місць. За оцінками аналітиків, формувати уряд буде партія чи блок, які отримали від 35 до 40 мандатів.

Виборчі дільниці у країні відкрилися в 7 ранку за місцевим часом. Понад шість мільйонів ізраїльтян повинні були віддати свій голос за одну з 46 партій. Тільки на наступний день після голосування стане зрозуміло, які партії увійдуть до складу нового кнесету і скільки мандатів вони отримають. А хто стане наступним прем'єр-міністром Ізраїлю, найімовірніше, стане зрозуміло в кінці травня.

В разі перемоги на цих парламентських виборах правлячої партії «Лікуд», Біньямін Нетаньягу зможе зайняти пост прем'єр-міністра п'ятий раз. Якщо йому вдасться очолити уряд, він поб'є рекорд батька-засновника Ізраїлю Бен-Гуріона, який керував країною чотири терміни.

Бені Ганц – ізраїльський військовий і політичний діяч. З лютого 2011 року по лютий 2015 року керував Генеральним штабом оборони Ізраїлю. На чолі виборчого блоку «Кахоль лаван»- три колишніх ізраїльських воєначальника і один екс-міністр фінансів.

Мета Нетаньяху – максимальний результат плюс якомога більше близьких за поглядами правих політоб'єднань у парламенті.

Мета Ганца – максимальний результат плюс якомога більше лівих сил у парламенті.