На перше засідання Ради запросять представників ПАРЄ



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Депутати погодились запросити представників дев’ятьох міжпарламентських організацій

У першому засіданні Верховної Ради 9-го скликання візьмуть участь представники дев’ятьох міжнародних організацій, зокрема Парламентської асамблеї Ради Європи.

Відповідне рішення ухвалила депутатська група з підготовки першого засідання парламенту.

Так, депутати погодились запросити представників дев’ятьох міжпарламентських організацій, зокрема ПАРЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї ГУАМ, ПА Організації Чорноморського економічного співробітництва тощо.

Як відомо, у червні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

Глава делегації Великої Британії у ПАРЄ приєднався до країн, які заявили про демарш через рішення про повернення росіян до Асамблеї.

Джерело: Інтерфакс-Україна