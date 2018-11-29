На півдні і сході України оголосили штормове попередження
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Із 4 грудня очікується потепління
Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с
Протягом 29-30 листопада у південних та східних областях України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.
Про це попереджає Український гідрометцентр.
Так, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму очікуються пориви вітру 17-22 м/с.
Зазначимо, протягом 30 листопада-3 грудня в Україні зберігатиметься холодна погода, а з 4 грудня очікується потепління.