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    На півдні і сході України оголосили штормове попередження

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    Із 4 грудня очікується потепління - На півдні і сході України оголосили штормове попередження
    Із 4 грудня очікується потепління

    Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с

    Протягом 29-30 листопада у південних та східних областях України очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

    Про це попереджає Український гідрометцентр.

    Так, в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській областях та в Криму очікуються пориви вітру 17-22 м/с.

    Зазначимо, протягом 30 листопада-3 грудня в Україні зберігатиметься холодна погода, а з 4 грудня очікується потепління.

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