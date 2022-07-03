На півдні ЗСУ знищили два «Піони» та шість одиниць бронетехніки ворога

На півдні ЗСУ знищили 29 загарбників, два «Піони» та шість одиниць бронетехніки ворога

Українська авіація завдала п'ять ударів літаками та гелікоптерами

На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог, скований у можливостях маневру на суходолі, намагається тиснути з повітря. Про це повідомило у Фейсбуці Оперативне командування «Південь».

«За добу (противник – Ред.) відпрацював дев'ять авіаційних ударів, із них на Херсонщині – п'ять парами ударних гелікоптерів Ка-52 з намаганням повернути собі втрачене положення в районі звільненої Іванівки, один удар – у район Мирного», – йдеться у повідомленні.

Опівдні підрозділи ЗСУ здійснили вогневу заборону проведення противником розвідки боєм у напрямку Іванівки. На двох бойових броньованих «Тиграх», силами до взводу, рашистам довелося відступити у бік Ольгіного.

Продовжуючи демонстрацію «доброї волі», ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали двох бомбових ударів по острову Зміїному.

Натомість українська авіація завдала п'ять ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п’ятьох осередках скупчення ворожої сили у районах П'ятихаток, Високопілля, Дудчан та Центрального.

Наразі результати уточнюються, але наразі вже відомо про знищення 29 рашистів, самохідної гаубиці «Мста-С», двох самохідних великокаліберних гармат «Піон» та ще шістьох одиниць броньованої техніки.

На Миколаївщині ворог активізував повітряну розвідку, але готовність зреагувати на безпілотник у наших підрозділів відточена бездоганно: знищені три ворожі повітряні шпигуни.

Біля Чорнобаївки та Снігурівки знищені два ворожі склади боєприпасів. А поблизу Іванівки захоплені як трофейні чотири бойові машини піхоти росіян.