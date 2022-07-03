На півдні ЗСУ знищили два «Піони» та шість одиниць бронетехніки ворога
Українська авіація завдала п'ять ударів літаками та гелікоптерами
«За добу (противник – Ред.) відпрацював дев'ять авіаційних ударів, із них на Херсонщині – п'ять парами ударних гелікоптерів Ка-52 з намаганням повернути собі втрачене положення в районі звільненої Іванівки, один удар – у район Мирного», – йдеться у повідомленні.
Опівдні підрозділи ЗСУ здійснили вогневу заборону проведення противником розвідки боєм у напрямку Іванівки. На двох бойових броньованих «Тиграх», силами до взводу, рашистам довелося відступити у бік Ольгіного.
Продовжуючи демонстрацію «доброї волі», ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали двох бомбових ударів по острову Зміїному.
Натомість українська авіація завдала п'ять ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п’ятьох осередках скупчення ворожої сили у районах П'ятихаток, Високопілля, Дудчан та Центрального.
Наразі результати уточнюються, але наразі вже відомо про знищення 29 рашистів, самохідної гаубиці «Мста-С», двох самохідних великокаліберних гармат «Піон» та ще шістьох одиниць броньованої техніки.
На Миколаївщині ворог активізував повітряну розвідку, але готовність зреагувати на безпілотник у наших підрозділів відточена бездоганно: знищені три ворожі повітряні шпигуни.
Біля Чорнобаївки та Снігурівки знищені два ворожі склади боєприпасів. А поблизу Іванівки захоплені як трофейні чотири бойові машини піхоти росіян.