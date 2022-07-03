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    Новини

    На півдні ЗСУ знищили два «Піони» та шість одиниць бронетехніки ворога

    На півдні ЗСУ знищили 29 загарбників, два &laquo;Піони&raquo; та шість одиниць бронетехніки ворога - На півдні ЗСУ знищили два «Піони» та шість одиниць бронетехніки ворога
    На півдні ЗСУ знищили 29 загарбників, два «Піони» та шість одиниць бронетехніки ворога
    фото з відкритих джерел

    Українська авіація завдала п'ять ударів літаками та гелікоптерами

    На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог, скований у можливостях маневру на суходолі, намагається тиснути з повітря. Про це повідомило у Фейсбуці Оперативне командування «Південь».

    «За добу (противник – Ред.) відпрацював дев'ять авіаційних ударів, із них на Херсонщині – п'ять парами ударних гелікоптерів Ка-52 з намаганням повернути собі втрачене положення в районі звільненої Іванівки, один удар – у район Мирного», – йдеться у повідомленні.

    Опівдні підрозділи ЗСУ здійснили вогневу заборону проведення противником розвідки боєм у напрямку Іванівки. На двох бойових броньованих «Тиграх», силами до взводу, рашистам довелося відступити у бік Ольгіного.

    Продовжуючи демонстрацію «доброї волі», ворожі бомбардувальники Су-24 під прикриттям винищувача Су-30 завдали двох бомбових ударів по острову Зміїному.

    Натомість українська авіація завдала п'ять ударів літаками та гелікоптерами по двох складах боєприпасів та п’ятьох осередках скупчення ворожої сили у районах П'ятихаток, Високопілля, Дудчан та Центрального.

    Наразі результати уточнюються, але наразі вже відомо про знищення 29 рашистів, самохідної гаубиці «Мста-С», двох самохідних великокаліберних гармат «Піон» та ще шістьох одиниць броньованої техніки.

    На Миколаївщині ворог активізував повітряну розвідку, але готовність зреагувати на безпілотник у наших підрозділів відточена бездоганно: знищені три ворожі повітряні шпигуни.

    Біля Чорнобаївки та Снігурівки знищені два ворожі склади боєприпасів. А поблизу Іванівки захоплені як трофейні чотири бойові машини піхоти росіян.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На півдні ЗСУ знищили два «Піони» та шість одиниць бронетехніки ворога