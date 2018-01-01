На півночі Німеччини провалився автобан

Діаметр ями становить 95 метрів

На півночі Німеччини в землі Мекленбург-Передня Померанія стався провал дорожнього покриття на автобані, через що рух транспорту перекрито в обидві сторони. Про це повідомляє Deutsche Welle. «Поки на болотистій ділянці автобану А20 неподалік від міста Трибзес перекрито рух в обидві сторонни», - зазначено в повідомленні. Відомо,



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Діаметр ями становить 95 метрів

На півночі Німеччини в землі Мекленбург-Передня Померанія стався провал дорожнього покриття на автобані, через що рух транспорту перекрито в обидві сторони. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Поки на болотистій ділянці автобану А20 неподалік від міста Трибзес перекрито рух в обидві сторонни», - зазначено в повідомленні.

Відомо, що ця ділянка дороги автобану А20 осіла ще восени 2017 року. З тих пір його не ремонтували, а діра збільшилася до 95 метрів. З'ясувати причину просідання дорожнього покриття не вдалося досі. Відремонтувати дорогу планують лише до 2021 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив перелік об'єктів в рамках ремонту трас державного значення Житомир - Чернівці та Харків - Охтирка. Раніше повідомлялося, що в цьому році Україна готова витратити на ремонт доріг 6 млрд гривень. При цьому органи місцевого самоврядування стануть розпорядниками коштів для ремонту і будівництва доріг.

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