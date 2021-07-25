На пляжах Азову поменшало медуз: допоміг шторм (відео)

В Азовському морі медузам комфортно через його підвищену солоність

Арабатська стрілка практично повністю очистилась від непроханих гостей

Курорти на Азовському морі, що цього року потерпали від нашестя медуз, переважно очистились. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на відео, розміщене в мережі туристами.

Судячи з кадрів, зроблених відпочивальниками на Арабатській стрілці в курортному селі Щасливцеве, море стало чистішим після недавнього шторму. Разом зі зміною умов зникли і медузи.

За словами автора відео, температура води близько 25-26 градусів, іноді на пляж викидає мертвих медуз-корнеротів, але купатися вони вже не заважають.

Відпочивальники кажуть, що в цілому на курортах Азовського моря стало трохи прохолодніше, але температуру оцінюють як комфортну.

Арабатська Стрілка, або Арабатська коса - вузька і довга смуга землі в північно-східній частині Кримського півострова, що складається в основному з ракушечного матеріалу, що відокремлює затоку Сиваш від Азовського моря.

Адміністративний кордон між Україною та окупованою РФ територією АР Крим знаходиться за селищем Стрілкове - найпівденнішої точки Херсонської області.

Нагадаємо, що з початку липня зафіксовано нашестя медуз практично по всьому узбережжю Азовського моря: через них люди побоюються купатися в Генічеську та в Кирилівці Запорізької області.

На думку учених, нашестя медуз в Азовському морі може бути пов'язано з його високою солоністю – у такому середовищі їм достатньо комфортно.