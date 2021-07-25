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    На пляжах Азову поменшало медуз: допоміг шторм (відео)

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    В Азовському морі медузам комфортно через його підвищену солоність - На пляжах Азову поменшало медуз: допоміг шторм (відео)
    В Азовському морі медузам комфортно через його підвищену солоність
    Фото: tv5.zp.ua

    Арабатська стрілка практично повністю очистилась від непроханих гостей

    Курорти на Азовському морі, що цього року потерпали від нашестя медуз, переважно очистились. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на відео, розміщене в мережі туристами.

    Судячи з кадрів, зроблених відпочивальниками на Арабатській стрілці в курортному селі Щасливцеве, море стало чистішим після недавнього шторму. Разом зі зміною умов зникли і медузи.

    За словами автора відео, температура води близько 25-26 градусів, іноді на пляж викидає мертвих медуз-корнеротів, але купатися вони вже не заважають.

    Відпочивальники кажуть, що в цілому на курортах Азовського моря стало трохи прохолодніше, але температуру оцінюють як комфортну.

    Арабатська Стрілка, або Арабатська коса - вузька і довга смуга землі в північно-східній частині Кримського півострова, що складається в основному з ракушечного матеріалу, що відокремлює затоку Сиваш від Азовського моря.

    Адміністративний кордон між Україною та окупованою РФ територією АР Крим знаходиться за селищем Стрілкове - найпівденнішої точки Херсонської області.

    Нагадаємо, що з початку липня зафіксовано нашестя медуз практично по всьому узбережжю Азовського моря: через них люди побоюються купатися в Генічеську та в Кирилівці Запорізької області.

    На думку учених, нашестя медуз в Азовському морі може бути пов'язано з його високою солоністю – у такому середовищі їм достатньо комфортно.

    Читайте також: Курортну Кирилівку почали рятувати від медуз (відео)

    Теги: Крим відпочинок Херсонщина Азовське море Запорізька область кордон шторм море
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    На пляжах Азову поменшало медуз: допоміг шторм (відео)